Reuters: Kan godkjenne Max-fly før sommeren

Det amerikanske luftfarttilsynet (FAA) kan være klar med sin godkjenning til 737 Max-flyene, produsert av Boeing, før midten av 2020, melder Reuters. Nyhetsbyrået viser til samtaler mellom luftfartsmyndighetene og Boeing.

FAA har kommentert dette, og henvist til Reuters-sak, på Twitter. Der skriver de at de ikke har satt noe tidsfrist, samt at sikkerheten er den viktigste prioriteringen.

Boeing meldte tidligere i uken at de estimerte at Max-flyene kunne lette igjen før tredje kvartal, og hintet om at de ville komme med mer info når fjerdekvartalsrapporten for 2019 skal legges frem.

Boeings Max 737-fly har vært satt på bakken siden mars i fjor, etter at to ulykker kostet 346 personer livet på kort tid. Det har skapt en rekke problemer både for flyprodusenten og selskap som Boeing leverer fly til.

En rekke flyselskap diskuterer kompensasjon med Boeing, deriblant Norwegian som nylig tok Max-flyene ut fra sommerprogrammet. Et fåtall flyselskap har fått på plass kompensasjonsavtale med Boeing.

Boeing-aksjen gikk opp 1,35 prosent fredag. Dave Calhoun tok nylig over som konsernsjef.