Meglerhus senker eiendomsaksjer etter rally

Pareto Securities nedgradrerer en rekke svenske eiendomsaksjer - og viser til at aksjekursene har steget for mye på vinterens rally, skriver Di.se.

Nettstedet henviser til en sektoranalyse som ble sluppet tidligere denne uken.

– Vi ser det som at nåværende verdsettelse indikerer at markedet regner for mye inn i aksjekursene, uten å ta hensyn til flere risikofaktorer. Det gjør at vi ser begrenset oppsidepotensial de kommende 12 månedene, skriver Pareto Securities i oppdateringen

Kun én aksje får kjøpsanbefaling

Balder, Hufvudstaden, Klövern, Platzer og Stendörren nedgraderes fra kjøp til hold.

Castellum, Catena, NP3 og Sagax nedgraderes fra hold til selg.

Det eneste eiendomsselskapet Pareto beholder kjøpsanbefaling på er Fabege.

Meglerhuset viser til at de fortsett ser støtte for verdsettelsen, og med en historisk sterk balanseregnskap har Fabege et høyt nivå av fleksibilitet.

CEO i ABG Sundal Collier Jonas Ström sa i et intervju med Finansavisen i romjulen at den svenske eiendomssektoren hadde gått nær 50 prosent i 2019, men mente fortsatt at sektoren hadde mer å gå på.

Jekker opp kursmål

Samtidig oppgraderer meglerhuset en rekke kursmål.

Sagax oppjusteres fra 105 til 119 svenske kroner, Catena fra 335 til 362 svenske kroner og Cibus fra 144 til 154 svenske kroner.