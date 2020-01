dette vil påvirke oslo børs

Brentoljen står i 59,35 dollar pr. fat, ned 2,18 prosent mandag morgen. Det er første gang siden 1. november at brentoljen er under 60 dollar fatet. WTI-oljen er ned 2,38 prosent til 52,95 dollar.

Årsaken til fallet er bekymringer over lavere etterspørsel i tiden som kommer, som følge av coronaviruset som skaper frykt. Kinesiske myndigheter opplyste mandag at 2.744 personer har blitt påvist lungeviruset. 80 personer har dødd som følge av viruset. Sykdommen har også blitt konstatert i Frankrike og USA for eksempel.

(Saken fortsetter under videoen)

Saudi-Arabias energiminister Abdulaziz bin Salman Al-Saud sier han følger utviklingen rundt viruset nøye, og la til at han er trygg på at viruset vil bli begrenset, ifølge TDN Direkt.

Videre sa Abdulaziz bin Salman Al-Saudat han er trygg på at Saudi-Arabia, samt de andre nasjonene i Opec+, har evnene til å respondere raskt og stødig dersom oljemarkedet har behov for det.

Asia

Børsene i flere asiatiske land, som Kina, Hong Kong, Singapore og Sør-Korea, er stengt. Det er for tiden feiring av kinesisk nyttår. I Japan derimot er børsene åpne, og de faller som følge av virusfrykten. Nikkei-indeksen er ned 2,11 prosent til 23.323,9 poeng.

Spådom

Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, tror ikke på en god dag på børsen. Han spår at hovedindeksen på Oslo Børs vil åpne ned 1,3 prosent.

Wall Street

Børsene åpnet opp i New York fredag, men i løpet av noen timers handel ble det andre tilfellet av coronavirus påvist i USA. Da snudde børsene og dagen endte i rødt.

Dow Jones falt 0,58 prosent til 28.991,09. S&P 500 ble svekket med 0,90 prosent til 3.295,45. Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 9.314,91, ned 0,93 prosent.

Oslo Børs opp

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,0 prosent til 939,99 fredag. Det ble omsatt aksjer for fire milliarder kroner. 40 av de 50 mest omsatte aksjene steg. REC Silicon ble den store vinneren med en oppgang på 27 prosent.

Dette skjer i dag

Makro:

Tyskland: IFO-indeks januar, kl. 10:00

USA: Nyboligsalg desember, kl. 16:00

USA: Dallas Fed-indeks januar, kl. 16:30

Annet:

Riksrettssaken mot Trump fortsetter

Forsvarerne til president Donald Trump gjenopptar sine prosedyrer etter å ha tatt pause søndag. Saken starter kl. 19 norsk tid.

Protester varslet på kjøpesentre i Hongkong

Aktivister planlegger å demonstrere på kjøpesenteret som er populære blant turister fra det kinesiske fastlandet.

Utenlandske:

Arconic

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statstisk sentralbyrå (SSB)