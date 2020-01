Stort fall i oljeprisen

Brentoljen står i 59,35 dollar pr. fat, ned 2,18 prosent mandag morgen. Det er første gang siden 1. november at brentoljen er under 60 dollar fatet. Oljeprisen har dalt de siste dagene.

For en uke siden sto brentoljen i over 65 dollar fatet, og brentoljen var nesten i 70 dollar fatet tidlig i januar etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani

WTI-oljen er ned 2,38 prosent til 52,95 dollar mandag morgen.

Coronavirus

Årsaken til fallet er bekymringer over lavere etterspørsel i tiden som kommer, som følge av coronaviruset som skaper frykt.

(Saken fortsetter under videoen)

Kinesiske myndigheter opplyste mandag at 2.744 personer har blitt påvist lungeviruset. 80 personer har dødd som følge av viruset. Sykdommen har også blitt konstatert i Frankrike og USA for eksempel.

Trygg energiminister

Saudi-Arabias energiminister Abdulaziz bin Salman Al-Saud sier han følger utviklingen rundt viruset nøye, og la til at han er trygg på at viruset vil bli begrenset, ifølge TDN Direkt.

Videre sa Abdulaziz bin Salman Al-Saudat han er trygg på at Saudi-Arabia, samt de andre nasjonene i Opec+, har evnene til å respondere raskt og stødig dersom oljemarkedet har behov for det.