Pareto gjør endringer i månedsporteføljen

«Januar var en tøff måned for aksjemarkedet, noe som var særlig preget av spredningen av coronaviruset. Til tross for at de fleste aksjene ga positiv avkastning, bidro eksponeringen mot oljesektoren til at vi ble utkonkurrert av markedet» står det i rapporten.

Porteføljen falt 7,4 prosent i januar, mens Oslo Børs var 1,9 prosent ned i samme periode.

«Vi velger derfor å redusere eksponeringen mot sykliske aksjer» skriver meglerhuset.

Pareto Securities tar inn DNB, Europris og Odfjell inn i månedsporteføljen for februar. Til gjengjeld blir Kid, Northern Drilling og Frontline tatt ut. Slik ser porteføljen ut nå: