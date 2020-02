Hever kursmålet med 250 dollar på Tesla-aksjen

Tesla fortsatte det elleville rallyet mandag og steg 19,89 prosent til 780 dollar. Det skjedde etter at investeringsselskapet ARK Invest kom med ny oppdatering på elbilprodusenten i helgen.

Tesla-aksjen er opp nye 12,20 prosent etter litt over en time tirsdag.

Investeringssjefen Catherine Wood tror Teslas aksje vil ha en verdsettelse på 7.000 dollar innen 2024. Ved et bull-scenario ser Wood et kursmål på 15.000 dollar, mens ved et bear-scenario vil kursen ligge på 1.500 dollar.

Kursmålet opp med 252 kroner

Tirsdag hever Bill Selesky, analytiker i Argus Research, kursmålet fra 556 dollar til 808 dollar. Kjøpsanbefaling gjentas.

– Vårt positive syn forutsetter fortsatt inntektvekst fra Model S og Model X, samt sterk etterspørsel av den nye Model 3, sier Selesky ifølge Marketwatch.

– Dominerende posisjon

Han legger til:

– Tross tidligere forsinkelser i produksjonen, mangler av deler, overskridelser av lønnskostnader og andre vanskeligheter, forventer vi at Tesla drar nytte av sin dominerende posisjon i elbilindustrien og forbedrer ytelsen i 2020 og videre fremover.



Oppgangen har påført en rekke investorer som har shortet aksjen store tap. Det har Jan Petter Sissener fått kjenne.

Kanskje Elon Musk tok seg en ny dans i går? Slik han nylig gjorde under en seremoni i Shanghai: