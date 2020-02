Pareto øyner kjøpsmulighet etter uberettiget kursnedgang

Avance Gas og BW LPG falt tirsdag 7,2 og 10,3 prosent på Oslo Børs tirsdag.

Ifølge Pareto Securities falt aksjene som et resultat av et fokus på at de asiatiske propanprisene kollapset den siste uken, som venter at en mer positiv moment i oljeprisen vil hjelpe propanprisene bedre seg noe.

Ifølge TDN Direkt mener meglerhuset at kursfallet var uberettiget, og at dette åpner for en god kjøpsmulighet.

«I alle fall er det ikke noe panikk i fraktmarkedet, og arbitrasjen tillater fortsatt rater godt over 100 dollar pr tonn på reiser fra USA-gulfen til Asia (+40.000 dollar pr. dag for skip uten scrubbere). I vårt syn vil dette være en god kjøpsmulighet, men med usikkerheter rundt asiatisk etterspørsel kan det fortsatt være noen svakheter», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Tidligere onsdag nedgraderte Fearnley Securities anbefalingen på LPG-shippingaksjer fra kjøp til hold, og pekte på at urolighetene i råvaremarkedene utgjør en nedsiderisiko på kort sikt.

Fearnley Securities fastholder sine rateestimater i fjerde kvartal 2019 og første kvartal 2020 på henholdvis 55.000 og 42.000 dollar pr dag.

«Med rater som snitter på lave 50.000 dollar pr dag så langt i første kvartal kan det fortsatt være noe oppside igjen», skriver meglerhuset.

VLGC-spotraten ble notert til om lag 60.000 dollar pr dag tirsdag, og kontant breakeven for VLGCer er på rundt 22.000 dollar pr dag, ifølge en liste fra Kepler Cheuvreux.

BW LPG stiger 3,7 prosent på Oslo Børs til 69 kroner, mens Avance Gas er opp 3,5 prosent til 49,75 kroner.