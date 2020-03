Dette vil påvirke Oslo Børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 2,3 prosent, eller innenfor intervallet [1,8, 2,8] prosent.

– Mange av verdens børser, inkludert de amerikanske, falt over 10 prosent i forrige uke. Investorene frykter at veksten i verdensøkonomien skal falle pga. ringvirkningene av Coronavirusets. De aller fleste land har nå igangsatt tiltak for å begrense smitten av viruset. Disse tiltakene vil gå ut over veksten i det korte bildet. Hvorvidt disse effektene blir langvarige gjenstår å se. Gitt dette bakteppet må vi forvente at verdens sentralbanker vil gjøre det de kan for å dempe de negative effektene på kort sikt. Mao. det ligger an til bli mange rentekutt fra sentralbankene fremover.

– De asiatiske børsene, målt gjennom S&P Asia 50 indeksen, endte opp 1,2 prosent i natt. Ferske industritall fra Kina, de viktige PMI-tallene for februar, kom inn på 35,7 poeng, langt under analytikernes forventningene. Alt under 50 representerer fall i økonomisk aktivitet. Vi må for øvrig tilbake til finanskrisen for å finne tilsvarende lave målinger. Når det er sagt, den gang kollapset aktiviteten på markedets egen «tyngde». Denne gangen derimot, skyldes aktivitetsfallet myndighetenes beslutning om å «stoppe opp» økonomien for å begrense smitteomfanget av Coronaviruset (Covid-19). Mange investorer øyner håp om økte stimulanser i form av rentekutt og annen likviditetsførsel fra verdens sentralbanker.



Oljeprisen

Mandag morgen omsettes Brent-oljen for 51,24 dollar fatet, opp 3,16 prosent, mens WTI-oljen stiger 2,85 prosent til 46,22 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 49,70 dollar ved børsslutt fredag.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,86 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,93 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 2,98 prosent, og CSI 300 styrkes 3,20 prosent. Hang Seng i Hong Kong er opp 0,72 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,70 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,33 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller derimot 0,77 prosent.

Wall Street

Wall Street avsluttet forrige uke til største fall på ukesbasis siden finanskrisen.

Dow Jones falt fredag 1,39 prosent til 25.409,76, mens S&P 500 endte ned 0,82 prosent til 2.954,20. Nasdaq Composite steg 0,01 prosent til 8.567,37.

På ukesbasis var Dow Jones og S&P 500 ned henholdsvis 14 og 13 prosent. Nasdaq Composite falt 12,3 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 1,5 prosent til 830,26 fredag. Den hadde dermed tapt hele 12 prosent på en uke, tynget av markedsuroen forårsaket av coronavirusets utbredelse.

Omsetningen fredag ble på hele 11,0 milliarder kroner.

Ukens store snakkis på Oslo Børs har vært Norwegian og flyselskapets utfordringer med coronavirus og finanser. Etter å ha falt og falt fra 13. februar, endte Norwegian opp 6,2 prosent til 18,94 kroner. Aksjen er like fullt ned nesten 50 prosent den seneste uken.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

Salmones Camanchaca: Kl. 09:00 Hotel Continental, webcast

Shelf Drilling: Kl. 15:00 tlf.konf.

Makro:

Norge: PMI februar, kl. 08:00

Japan: PMI industri februar, kl. 01:30

Kina: Caixin PMI industri februar, kl. 02:45

India: PMI industri februar, kl. 06.00

Spania: PMI industri februar, kl. 09:15

Italia: PMI industri februar, kl. 09:45

Tyskland: PMI industri februar, kl. 09:55

ØMU: PMI industri februar, kl. 10:00

UK: PMI industri februar, kl. 10:30

USA: Markit PMI industri februar, kl. 15:45

USA: Byggeinvesteringer januar, kl. 16:00

USA: ISM industri februar, kl. 16:00

Annet:

Norwegian Energy Company: Ekstraordinær generalforsamling, hos Advokatfirmaet BAHR kl. 12:00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)