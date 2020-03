Nordea Markets: Hjelper nok ikke med rentekutt og krisepakker

Futures på S&P500 er ned rundt fire prosent siden i går morges, og amerikanske ti-års statsrenter har falt med nesten 20 basispunkter til 81 basispunkter.

Oljeprisen er ned to dollar, og handler nå under 50 dollar fatet. Kronen svekket seg, og en euro kostet over 10,48 i natt.

«Med fortsatt stor usikkerhet rundt konsekvensene av virusutbruddet, hjelper det nok ikke med rentekutt og krisepakker», skriver valutastrateg Lars Mouland og analytiker Dane Cekov i morgenrapporten.

De peker på at det ventes 50 basispunkter ytterligere rentekutt fra den amerikanske sentralbanken i løpet av mars, og at renten er kuttet nesten til null i oktober.

Det ventes også rentekutt fra Norges Bank i både mars og i juni.

Nøkkeltall fra USA

I ettermiddag får vi amerikanske sysselsettingstall fra USA. Dette er normalt månedens viktigste makrotall, men de kommer nok i bakgrunnen denne gangen, ifølge Mouland og Cekov.

«Etter at jobbveksten for januar overrasket positivt, ser vi nå for oss en litt svakere rapport for februar. Konsensus er for vekst i sysselsettingen utenom jordbruket med 175.000 personer. Sterkere tall enn ventet vil trolig ikke utløse noe positiv markedsreaksjon, ettersom markedet trolig vil oppfatte slike tall som gamle nyheter», heter det fra økonomene i Nordea Markets.

De mener effektene av virusutbruddet på det amerianske arbeidsmarkedet var nok små i februar, og effekten ligger i tiden foran oss.

Viktigste hjemme

Her hjemme blir dagens BNP-tall for januar viktigst. Etter en svak desember med nedgang på 0,3 prosent over måneden i fastlands-BNP, er konsensus for bedring med 0,1 prosent i januar.

Mouland og Cekov tror at BNP-tallene vil vise at veksten i fastlandsøkonomien var noe sterkere.