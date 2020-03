– Mislykkes politikerne skal vi ned 20-30 prosent til

– Vi er ned mellom 25 og 35 prosent på globale markeder, sier Vegard Søraunet, investeringsdirektør og forvalter i Odin Forvaltning til Dagens Industri.

Han sier til avisen at han tror raset i global BNP kan bli betydelig.

– Mye tyder på en lengre nedtur, som drives av sviktende etterspørsel som følge av at mange blir arbeidsledig, sier Søraunet til avisen.

Kan falle 20-30 prosent til

De siste ukene har sentralbanker verden over gitt ut krisepakker, lånegarantier og satt ned rente, men det er politikerne som spiller den avgjørende rollen, mener Søraunet, som stiller seg tvilende til å om de penge- og finanspolitiske tiltakene er nok.

– Mislykkes politikerne i å redde arbeidsplasser skal markedet ned 20 til 30 prosent til, sier Søraunet til Di.se.

Han mener aksjemarkedet vil ta seg opp igjen når markedet får troverdighet på at politikerne sier «whatever it takes».

Alternativt at vi isolerer risikogruppene syke og eldre blir satt i isolasjon, og alle andre får gå tilbake til sine vanlige liv.

Når Finansavisen tar kontakt søndag, utdyper Søraunet;



– Det er stor vilje til å fikse dette, men politikerne må redde arbeidsplasser. Om ikke skal vi videre ned da nedturen blir lenger og blir mer etterspørselsdrevet, og ikke tilbudsdrevet som nå, sier Søraunet til Finansavisen.

Har roet seg

I en fersk oppdatering, som ble sendt ut internt lørdag, skriver Søraunet at man har sett at har markedet roet seg noe de siste to dagene.

– Vi begynner å se at de aktive pengene skiller mellom gode og dårlige selskaper som eventuelt vil klare seg bedre i dette markedet. I starten av børsfallet var det indeksfond og ETF’er som solgte bredt, uten å skille på selskaper som lager dopapir eller mat, skriver Søraunet.

Han peker også på at prisingen har kommet ned i alle nordiske land, men at Danmark har holdt seg best basert på lokal valuta.

– Danmark har mye helse og mye kvalitetsselskap som bør klare seg bedre i nedturen, sier Søraunet til Finansavisen.

Favoritter

I Finansavisen lørdag trekker Søraunet frem Medistim og Bouvet som norske favoritter.

I internoppdateringen trekker han frem ytterligere ti selskaper som peker seg ut:

Lagercrantz, Bravida, Instalco, Mycronic, NCAB, Alimak, Hexpol, HiQ, Beijer Alma og Nolato er kvalitetsselskaper som har falt mye.

Søraunet påpeker at ODIN eier fem av disse på tvers av sine fond.

U-scenario

Han skriver også at det er størst sannsynlighet for at vi får en u-formet innhenting etter corona.

Det innebærer at virusutbruddet når toppen i 2. eller 3. kvartal 2020, at totalt smittede ender på 300.000 og at pengepolitisk stimulans utgjør 1,5 prosent av BNP.

I det tilfellet skal S&P 500 ned ytterligere 10 prosent fra dagens nivåer.

– For den langsiktige kan dette ende i tiårets mulighet for den som ikke trenger sparepengene i dag, sier Søraunet til Finansavisen.no.