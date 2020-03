Kjempeoppgang på Wall Street

Den ekstreme volatiliteten fortsetter på Wall Street, og tirsdag endte det med kraftig oppgang. Alle de tre toneangivende indeksene steg over åtte prosent, og Dow Jones hadde sin beste dag siden 1933.

Håp om at en gigantisk stimuluspakke fra amerikanske myndigheter er like rundt hjørnet bidro til oppgangen. Senatet klarte ikke å bli enige om en avtale i går.

– Jeg tror det er skikkelig optimisme for at vi kan få noe gjort i løpet av de neste få timene, sa lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, tidligere tirsdag.

Økonomisk rådgiver Larry Kudlow i Det hvite hus uttalte lørdag at stimuluspakken vil bli på over 2.000 milliarder dollar, som tilsvarer om lag 10 prosent av USAs BNP.

Oppgangen kom også etter at president Donald Trump uttalte at han ønsker at USAs økonomi skal være oppe å gå igjen innen første påskedag.

– Jeg vil virkelig at landet skal være åpnet opp og ivrig etter å komme i gang innen påske, sa Trump i et intervju med Fox News tirsdag.

– Vi kommer til å miste flere folk ved å kjøre landet inn i en massiv resesjon eller depresjon. En kan ødelegge et land ved å stenge det, tilføyde presidenten.

Ellers viste ferske tall tirsdag at salget av nye eneboliger i USA falt med 4,4 prosent i februar på månedsbasis til en sesongjustert årlig takt på 765.000 enheter.

Det var på forhånd ventet at salget ville være ned 2,0 prosent fra de foreløpige tallene for forrige måned til en årlig takt på 750.000 enheter, ifølge Direkt Makro.

Dow Jones steg 11,37 prosent til 20.704,91.

29 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble oljegiganten Chevron som steg 23,09 prosent etter å ha lagt frem en rekke kostnadsreduserende tiltak, ifølge CNBC. Selskapet vil blant annet kutte investeringene med 20 prosent og suspendere tilbakekjøpsprogrammet.

Kredittkortselskapet og Warren Buffett-favoritten American Express steg hele 21,75 prosent.

Boeing steg 19,96 prosent.

Goldman Sachs og JP Morgan steg 13,65 og 11,74 prosent på stigende renter.

Walmart steg 0,62 prosent.

Nasdaq steg 8,12 prosent til 7.417,86.

Facebook steg 8,70 prosent, mens Amazon klatret 1,96 prosent.

Chipprodusenten Nvidia steg 17,16 prosent etter at Needham oppgraderte aksjen fra hold til kjøp, ifølge CNBC.

Tesla steg 16,28 prosent til tross for at Citigroup nedjusterte kursmålet på aksjen fra 312 til 246 dollar.

Bakgrunnen for nedjusteringen skal være at Michaeli forventer at Tesla skal levere 434.000 biler i 2020, ned fra tidligere forventning på 517.000.

Netflix falt 0,82 prosent.

S&P 500 steg 9,38 prosent til 2.447,33.

Høyt på vinnerlisten var Norwegian Cruise Lines som steg hele 42,30 prosent på håp om en stimuluspakke som vil inkludere de hardt rammede reiselivsselskapene.

Royal Caribbean Cruises steg 21,89 prosent, mens American Airlines suste opp 35,80 prosent.

General Motors steg 19,94 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 1,32 prosent til 60,78.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 0,7 prosent til 27,21 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,63 prosent til 23,99 dollar per fat.

Den amerikanske 10-åringen er opp 4,4 basispunkter til 0,83 prosent. 2-åringen er opp 7,5 basispunkter til 0,39 prosent, mens 30-åringen er opp 1,2 basispunkter til 1,37 prosent.

Gullprisen er opp hele 6,30 prosent til 1.666,40 dollar per unse.