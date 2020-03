Faktorer kan tyde på at bunnen er nådd

Det er muligens for tidlig å erklære, men flere faktorer torsdag kan tyde på at en bunn er i ferd med å formes.

Stiger på elendige nyheter

Et kjent tegn ifølge CNBC er at markedet stiger tross dårlige nyheter. Torsdag kom tallene for antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) fra forrige uke. Antall førstegangsøkende viste 3.283.000 sist uke, og representerer en solid økning fra uken før på 282.000. Forrige ukes tall er by far de verste noensinne. Dette til tross, Wall Street steg markant i torsdagens handel.

De amerikanske indeksene har steget nesten 20 prosent fra den foreløpige bunnen satt mandag denne uken. Dersom indeksen stiger mer enn 20 prosent fra bunnen representerer det et klart positivt signal.

Dagens tall på «jobless claims» ses som den første testen der investorene valgte å se forbi de elendige tallene og fortsatte å kjøpe, og sånn sett bestod. Samtidig spekuleres det i om noe av grunnen til oppgangen var at tallene for mange kom inn bedre enn forventet, da enkelte konsensus-estimater skal ha vært så høye som fire millioner.

Har fortsatt det verste i vente

Økonomer forventer et bratt fall i økonomisk aktivitet i andre kvartal, noe som kan medføre et fall i BNP på 20 prosent, og en arbeidsledighet på drøye ti millioner personer i USA. Dersom spådommene treffer er det rimelig å anta at aksjemarkedet skal videre ned.

Flere eksperter tror derimot at bunnen er nådd, blant dem, Peter Bloockvar, sjef for investeringer i Bleakley Advisory Group.

«Jeg tror markedet har nådd en bunn. Videre tror jeg at alle de dårlige nyhetene som omfatter viruset fremover allerede er priset inn», sa Bloockvar til CNBC.

Gunstig klima

I USA har Federal Reserve (Fed) gjort sitt for å begrense de økonomiske ringvirkningene fra virusutbruddet. Renten er kuttet til nærmere null prosent, samtidig har Fed pumpet inn nesten 6.000 milliarder dollar i amerikansk økonomi. På toppen av det venter en «hjelpepakke» til næringslivet på ytterligere 2.000 milliarder dollar.