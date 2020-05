Hansson: - Jeg har aldri sett et så sterkt marked

Til tross for dårlige tider i stort sett alle bransjer for tiden, er det en gruppe investorer som opplever rekordhøye inntekter. Tankmarkedet er i full fyr ettersom betalingsviljen for oljelagring er ekstremt høy.

En av de som tjener store penger er Sandefjord-rederen Herbjørn Hansson og hans børsnoterte tankrederi Nordic American Tankers (NAT). I et intervju fredag med CNBCs legendariske kommentator Jim Cramer i programmet Mad Money, uttalte Hansson at han aldri har sett et så sterkt marked som nå.

- Vi tjener mye penger nå og styrker balansen vår betydelig. Jeg har aldri sett et så sterkt marked, og jeg har vært her en liten stund, sa Hansson.

Nordic American Tankers, hvor Hansson er sjef, styreleder og grunnlegger, har en flåte på 23 Suezmax-skip.

Ifølge en liste fra Clarksons Platou var spotraten for en Suezmax på 112.800 dollar per dag denne uken. Til sammenligning opplyser Hansson at NAT har driftskostnader på rundt 8.000 dollar per dag per skip.

I intervjuet understreket Hansson som vanlig at han prioriterer utbytte. Utbyttekongen Hansson er kjent for å ha betalt ut utbytte i hvert eneste kvartal siden høsten 1997.

Hansson sier samtidig at han tar sikte på å få den sterkeste balansen i industrien.

- Vi var gjeldsfrie for noen år siden og jeg er ikke i tvil om at vi vil bli gjeldsfrie igjen. Vi vil ha den sterkeste balansen i industrien, vi vil ha det beste utbyttet i industrien, og vi har et sterkt marked foran oss, sa Hansson.

NAT-aksjen steg 7,14 prosent til 5,85 dollar på Wall Street fredag. Den siste måneden er aksjen opp nesten 45 prosent.