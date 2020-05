Rally på Oslo Børs, men flyaksjene får juling

Hovedindeksen legger på seg 1,84 prosent til 757,13 poeng. På det meste i dag har Oslo Børs vært opp 2,23 prosent. Børsen har styrket seg i takt med at oljeprisen har steget utover dagen.

Det er hittil omsatt aksjer for 2,3 milliarder kroner. Oslo Børs er tilbake på nivået til 6. mars nå.

Olje vender opp

Brentoljen løfter seg fra 11-tiden etter å ha falt tidligere i morges, og er ved 12-tiden opp 2,10 prosent til 20,40 dollar pr. fat. WTI-oljen er ned 6,73 prosent til 12,12 dollar fatet. Oljeprisen bølger mye for tiden. Coronaviruset gjør at etterspørselen faller drastisk og lagre fylles opp. For å unngå at prisene faller for mye, kuttes det i produksjonen.

Trond Omdal sier til Finansavisen at han tror på en V-formet gjeninnhenting for oljeetterspørselen etter hvert som spredningen av coronaviruset bremser opp.

– Vi går fra en overforsyning på trolig mellom 25 og 30 millioner fat pr. dag i første halvdel av april til trolig en underforsyning allerede i juni ved en V-formet innhenting av etterspørselen ved åpning av økonomier i mange land på grunn av at coronaspredningen og de coronarelaterte dødsfallene faller raskt, sier Omdal.

Equinor er opp 1,57 prosent til 136,10 kroner, mens Aker BP løftes 2,88 prosent til 155,35 kroner. DNO er 2,37 prosent i grønt til 4,28 kroner.

Telenor styrkes etter tall

Flere selskaper har lagt frem sine førstekvartalstall tirsdag morgen. Det største av dem, Telenor, innfridde spådommer, men kutter forventninger til 2020. Aksjen hopper opp 4,13 prosent til 157,70 kroner under høy omsetning.

Også DNB har en god dag, med oppgang på 3,21 prosent til 117,25 kroner. Banken skal legge frem kvartalsrapport førstkommende torsdag.

Next Biometrics har ikke lagt frem kvartalstall, men har kommet med en oppdatering tirsdag. Selskapet venter nå blant annet en omsetning på 20 millioner kroner i første kvartal, og påpeker også at selskapet har gjennomført et betydelig program for kostnadsreduksjoner. Aksjen durer opp 33,33 prosent til 2,88 kroner.

Norwegian og SAS straffes

Norwegian har lagt frem nytt tilbud til obligasjonseierne, i forkant av det kommende møtet 30. april. Det nye tilbudet går ut på å konvertere en mindre andel av gjelden til aksje, etter nærmere diskusjoner med obligasjonseiere og andre kreditorer.

Flyselskapet er i krise og kjemper for å overleve. Aksjen faller 8,29 prosent til 5,04 kroner. Hittil i år har Norwegian-aksjen falt 86,6 prosent - kun Borr Drilling har ramlet mer på Oslo Børs.

SAS er ned 4,26 prosent til 9,10 kroner. Selskapet varslet at de vil si opp 5.000 ansatte i Norden.

Øverst på taperlisten er Gyldendal, som faller 16,67 prosent til 500 kroner. Frontline svekkes med 5,54 prosent til 114,30 kroner.