Warren Buffett har vært stille hele coronakrisen – natt til søndag tok han bladet fra munnen

Legendeinvestor Warren Buffett har i flere tiår vært en høyt aktet mann i aksjeverdenen.

Han skal blant annet angivelig ha reddet den amerikanske økonomien under finanskrisen, da han ringte daværende finansminister Henry Paulson en sen kveld og la frem planen som endte med å bli skjelettet til løsningen for markedet i USA.

Lørdag kveld holdt Buffetts selskap Berkshire Hathaway en generalforsamling det var skyhøye forventninger til.

– USA vil komme seg

Den årlige generalforsamlingen i Omaha, Nebraska, drar med seg tusenvis av investorer og finansfolk verden over. I år var imidlertid arenaen tom, og Warren Buffett og hans kolleger i Berkshire Hathaway delte sine tanker om markedet over webcast. Den ble fulgt av mange.

– På 231 år har dette landet overgått alles drømmer, sa «Orakelet fra Omaha» på webcasten, og rettet oppmerksomheten mot tidligere kriser der markedet har kommet sterkere ut på den andre siden.

Investoren er overbevist om at det også denne gangen vil gå mot lysere tider, men oppfordrer aksjonærer til å være forsiktige.

– Du kan vedde på Amerika, men du må være forsiktig med hvordan du vedder. Markedet kan gjøre hva som helst, sa han på webcasten.

Kapteiner og elefanter

Selskapet sitter på svimlende 130 milliarder i kontanter, men har ikke gjort noen investeringer ennå, tross et fallende marked.

Buffett utnyttet finanskrisen til å posisjonere seg godt i Goldman Sachs og Bank of America, og i dag har markedet forventet at Buffett & Co skulle gjennomført noen investeringer allerede.

– Vi ønsker å gjøre investeringer av elefantkaliber, har Buffett tidligere uttalt til CNBC, men kommenterte da at verdivurderingene var for høye.

Det virker dermed ikke som finansguruen har tråkket på bremsen i tankesett, men handlingene sier på nåværende tidspunkt noe annet enn uttalelsene.

Visepresident Charlie Munger sammenlignet for to uker siden tilstanden selskapet er i under coronakrisen, med besetningen på et skip.

– Vi er kapteiner på en båt der den største tyfonen i historien er på vei. Vi ønsker å komme oss gjennom tyfonen, og vi foretrekker å komme ut med god likviditet, sa han til Wall Street Journal.

Tapte 50 milliarder

I kvartalsrapporten for første kvartal som ble sluppet lørdag ettermiddag får vi vite at nesten 50 milliarder dollar har gått tapt fra Berkshire Hathaway i første kvartal. Det betyr over 500 millarder norske kroner.

Driftsinntektene var høyere enn fjoråret, men selskapet har hatt store tap på investeringer.

Investorene er spente på hvordan fremtiden i Berkshire Hathaway ser ut. Hvordan investeringene i nærmeste fremtid vil forløpe seg, skal være det investorene er mest interesserte i.