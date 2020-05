Forvalter: – Har tatt igjen halvparten av fallet

– Vi har tatt igjen omtrent halvparten av fallet. Så for vår del ble april egentlig bedre enn markedet, sier forvalter av Gambak Nordic, Leif Eriksrød i Alfred Berg Kapitalforvaltning, og legger til at det var takket være et par enkeltaksjer som BergenBio og Tomra, som bidro mye.

– Isolert sett var april en kjempegod måned, men sett i et litt større perspektiv så har vi bare tatt igjen halvparten av fallet fra måneden i forveien, sier Gambak-forvalteren.

Fondet falt 16,4 prosent i mars i kjølvannet av coronautbrudd og oljeprisfall.

– Veldig svakt

Det at oljeprisen har kommet opp gjennom april og inngangen til mai, er ikke nok til å overbevise Eriksrød.

– 30 dollar er egentlig veldig svakt. Du kan si at på 20 dollar er det som å svømme 20 meter under vann. Nå er vi ti meter under vann, men man klarer ikke å puste der heller.

Han mener oljeprisen er langt under de nivåene som trengs for å drive fornuftig business, men at investorene er utrolig risikovillige.

– Det virker som de venter at oljeprisen skal være kortvarig nede på disse nivåene her, og implisitt priser markedet inn at vi er oppe på 50 dollar på slutten av året.

– Det er veldig vanskelig å få dette til å henge på grep, sier Eriksrød.

Råd til å sitte på risiko

Ved utgangen av mars hadde Gambak sine største posisjoner i Tomra, Nel, Adevinta, DNB og Bakkafrost.

– Har dere gjort noen endringer i april?

– Vi har gjort det samme som i mars, rotert porteføljen i en mer defensiv retning. Det vil si at vi har redusert i sykliske aksjer og energiaksjer, og økt i mer defensive aksjer. For eksempel har vi økt i Orkla de siste månedene, sier Eriksrød.

– De fleste av oss er overrasket over at børsen har hentet inn igjen så mye av fallet, og vi ser at inntjeningsestimatene nå virkelig har begynt å akselerere nedover.

Han forteller at da corona-«lockdown» var et faktum, hentet han frem gamle tall fra finanskrisen.

– I den perioden der(journ.anm: finanskrisen) falt inntjeningen ca. 40 prosent. Nå har estimatene kommet såpass mye ned at vi ligger an til et inntjeningsfall rundt 30 prosent på det som er konsensustall nå, sier Eriksrød, og minner om at vi startet året på pluss 30 prosent.

Han mener det er har vært et enormt skifte.

– Samtidig så var 2019 også et litt dårlig år. Så når man er ned 30 prosent fra et dårlig år, er det et tegn på at konsensus har kommet ganske mye ned. Men ser vi på investorene er de ferdige med 2020, og er villige til å vedde på en ganske rask «recovery» i 2021 og eventuelt 2022.

– I tillegg har vi sentralbankene som fortsetter å fylle på med billige penger, som gjør at folk har råd til å sitte på risiko, sier Erikrød.

Livredd for gjeld

Denne uken startet med at Norwegian ble reddet.

– Er aksjen trygg å investere i nå?

– Nei, i høyeste grad ikke. Det er kanskje en god illustrasjon på hvor mye risikovillige penger det er der ute, svarer Eriksrød.

Gambak-forvalteren mener prisingen ikke henger sammen i det hele tatt.

– Har dere gjort noen andre «spennende» endringer enn å øke i Orkla den siste måneden?

– Spennende og spennende, vi vil jo helst ha aksjer som ikke er spennende vi da, sier Eriksrød, og fortsetter:

– Vi har vi økt på i Gjensidige, Europris...Vi går for de sikre kortene. Det er de vi er opptatt av. Vi er livredde for selskaper med mye gjeld: De går i vifta hver eneste gang, man får ikke betalt for den risikoen der, sier Erikrsød.