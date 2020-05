Strateger i Nordea Investments: –Vi tror denne krisen kan bli verre

For S&P 500 er det ventet at inntjeningen i 2020 vil bli 20 prosent lavere enn faktisk inntjening i fjor. Vi forventer ytterligere nedrevideringer, skriver Nordea Investments-strategene Erik Bruce, Kjetil Høyland, Johan Larsson og Sebastian Källman i en rapport.

«Under finanskrisen falt inntjeningen for S&P 500 med cirka 1/3 fra 2007 til 2009. Vi tror denne krisen kan bli verre», fastslår de.

Første kvartal

Etter at 80 prosent av selskapene i S&P 500 nå har levert sine førstekvartalstall, ser det ut som at kvartalet kan bli det svakeste siden finanskrisen.

«Selskapene i S&P 500 ser ut til å ha tjent rundt 13 prosent mindre enn tilsvarende kvartal i 2019», skriver strategene, og påpeker at første kvartal imidlertid hadde et par måneder med normal økonomisk aktivitet før alt stengte.

Andre kvartal vil derimot være preget av nedstengning gjennom hele perioden, og strategene trekker frem at det nå forventes et fall i inntjeningen på 40 prosent.

Ulik utvikling

Ifølge strategene i Nordea Investments har de defensive sektorene helse, forsyning og stabilt konsum, sammen med telekom og IT, levert positiv inntjeningsvekst år over år. Diskresjonært konsum, energi, finans og industri har derimot opplevd et fall på over 30 prosent.

«I forhold til forventningene inn i rapporteringssesongen har finans skilt seg ut i negativ retning og energi i positiv retning. Bankene tok store avsetninger for mulige fremtidige tap på utlån og usikkerheten rundt avsetningenes størrelse relativt til fremtidig tap er naturlig nok svært stor», heter det i rapporten.

Strategene trekker også frem at energisektoren har levert langt bedre enn ventet, men påpeker at det i hovedsak skyldes svært lave forventninger.

«Inn i andre kvartal har oljeprisen steget, drevet av noe mer optimisme rundt åpning av økonomiene og et fall i tilbudet som følge av at skiferoljeprodusenter har stengt ned produksjonen».