Oppgang for flere av de norske aksjene i USA

Wall Street åpnet med nedgang, men snudde utover dagen og endte solid opp. Flere av de norske aksjene ble med på oppgangen.

Frontline steg 1,20 prosent til 9,24 dollar, mens Equinor la på seg 2,06 prosent til 14,89 dollar. Golden Ocean Group endte med en pen oppgang på 3,57 prosent til 3,19 dollar.

Les også: Seadrill vil av børsen i New York

For Seadrill var det ikke en like god start på uken. Aksjen falt 1,38 prosent til 0,46 dollar. Etter børsslutt kom meldingen om at selskapet vil avnotere aksjene på New York Stock Exchange.

Golar LNG endte 0,88 prosent i rødt til 7,86 dollar. Borr Drilling-aksjen endte mandag ned 3,20 prosent til 0,60 dollar.