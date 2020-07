Kappa flagger i NattoPharma

Kappa Bioscience fremsatte 28. mai et ubetinget «førstemann til mølla»-bud på kurs 12,75 kroner for inntil 2.127.573 aksjer i NattoPharma.

Det utgjør 11,0 prosent av aksjene i selskapet.

12. juni ble tilbudsperioden forlenget til selskapet enten har fått tak i 2.127.573 NattoPharma-aksjer eller til i dag, 26. juni.

Når aksjen handles til 14,80 kroner på Oslo Børs, kan man jo lure på hvem som ønsker å selge på 12,75 kroner, men fredag kan Kappa fortelle at 10.158 aksjer er kjøpt til denne kursen.

Etter dette eier Kappa Bioscience 985.904 aksjer i NattoPharma. Dette tilsvarer 5,05 prosent eierandel, og er altså ikke i nærheten av de 11,0 prosentene Kappa er ute etter.

Oppdatert: Kappa Bioscience forteller nå i en separat børsmelding at budperioden ikke vil bli forlenget, og at selskapet trekker tilbake sin intensjon om å legge inn et frivillig tilbud.

Les mer her.