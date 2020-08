LYSER RØDT: «Buffett-indikatoren» viser at vi kan nærme oss boble-territorium.

LYSER RØDT: «Buffett-indikatoren» viser at vi kan nærme oss boble-territorium. Foto: REUTERS/Rick Wilking/File Photo

Investorlegenden Warren Buffett skrev en gang at investorer ville forutsett Dot com-boblen, og det påfølgende krakket i aksjemarkedet, dersom de hadde fulgt med på det han i en artikkel beskrev som «trolig den beste enkelte indikatoren for hvordan markedet er priset på et gitt tidspunkt». Det skriver MarketWatch.

Da Dot com-boblen sprakk, falt Nasdaq 30 prosent fra 10. mars 2000 til 17. april 2000. Etter en liten opptur gjennom sommeren og høsten, fortsatte Nasdaq å falle frem til 10. oktober 2002. Den teknologitunge indeksen falt mer enn 78 prosent fra toppen.

«Buffett-indikatoren», som den er kjent som i investorkretsene, er et mål på den samlede verdien på alle amerikanske aksjer, relativt til landets BNP. Når målet ligger på mellom 70 og 80 prosent gir det isolert sett et kjøpssignal, mens det kan være fare på ferde når målet ligger over 100 prosent.

MarketWatch meddeler lørdag at indikatoren hadde krysset 100 prosent, og nådde samtidig den høyeste verdien på 30 måneder. «Buffett-indikatoren» tilsier altså at markedet begynner å nærme seg boble-territorium.