Trygve Hegnar klarer ikke å bli entusiastisk for tank

– Tankmarkedet i år har vært helt vilt. Til tider har ratene man leier et skip til per dag vært nede på 15.000 dollar, mens det i april var oppe i 300.000 dollar. Slik at det var en sving på 300.000 dollar på de gode dagene og 15.000 dollar på de dårlige, og summen av det har blitt veldig bra hittil i år, sier Trygve Hegnar, før han legger til:

– Men jeg kan ikke bli entusiastisk for det i annet halvår, for jeg vet ikke hva som skjer og det er det ingen andre som vet heller.

Han trekker frem usikkerhetselementer som hvor mye olje som skal fraktes, lagerskip, kommer det nye skip, er det noe som skjer osv.

– Det er kjempevanskelig. Det svinger så mye at normale mennesker med vettet i behold ikke bør være i et marked som svinger så mye, sier Hegnar om tankmarkedet.