Hedgefond verden over mangedobler avkastningen – her er hemmeligheten

MANGEDOBLING: Hedgefondene kan vise til overbevisende tall til tross for en tøff start på året. Foto: Dreamstime

Hedgefondforvaltere har tjent bøttevis med penger på grunn av økte priser på gull, sølv og kryptovaluta.

En ny undersøkelse gjennomført av Eurekahedge i august, viser at fond som investerte i gull og sølv var opp 55 prosent på bare fire måneder, hvilket resulterte i en økning på 40 prosent sammenlignet med året før, ifølge Financial News.

Forvaltere som økte eksponeringen i kryptovaluta var opp 50 prosent de første syv månedene i året. Sammenlignet med 16 prosent økning i 2019 er det en økning på hele 34 prosentpoeng, eller tre ganger så stor fortjeneste.

Søker trygg havn

Mange investorer, Warren Buffett inkludert, velger å sette pengene sine i såkalte «safe havens», trygge havner, nå som coronakrisen skaper ekstrem usikkerhet i markedet. Federal Reserve pumper stimuluspakker inn i økonomien, og mange er urolige for inflasjon og bobler.

En nylig undersøkelse gjennomført av Bank of America sier at hele 31 prosent mener gull er overpriset. Det er høyeste nivå siden 2011.

Eurekahedge-undersøkelsen viser at hedgefondforvaltere verden over har levert tosifret avkastning hittil i 2020, til tross for en vanskelig start på året. En av fem fond kan vise til tosifret avkastning.

«Midlene som forvaltes globalt har slått tilbake og vokst med omlag 113 milliarder dollar de siste fire månedene (som endte i juli, journ. anm.). Dette markerer en skarp bedring, etter at midlene falt med hele 264,1 milliarder dollar i første kvartal 2020», heter det i rapporten.