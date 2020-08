Nordea Investment-strateger: – Aksjemarkedet er fortsatt attraktivt

Nordea Investments Erik Bruce og Joachim Bernhardsen mener aksjemarkedet fortsatt er attraktivt.

«Aksjemarkedet når nye høyder og er, selv når en legger forventet fremtidig inntjening til grunn, dyrt - historisk sett. Sammenlignet med de rekordlave rentene blir bildet et annet», skriver de to strategene i sin siste rapport, og påpeker at sterkere inntjeningsvekst i andre kvartal er en av driverne bak det sterke markedet.

Overgår analytikerne

Blant selskapene notert på S&P 500 var fallet i inntjeningen på 30 prosent. Det er langt verre enn fallet på 13 prosent i første kvartal, men likevel betydelig over forventningene fra et par måneder tilbake om et inntjeningsfall på 43 prosent.

«På andre siden av Atlanteren rapporterte selskapene på Stoxx 600 et fall i inntjeningen på 52 prosent, marginalt bedre enn analytikernes forventninger», skriver Bruce og Bernhardsen.

Strategene mener utviklingen i selskapenes inntjening vil bli avgjørende også fremover.

«Markedet er etter tradisjonelle mål som Price/Earnings (P/E) høyt priset, og kan derfor være sårbart for svakere inntjening. Vi tror imidlertid trenden fra andre kvartal, med sterkere inntjeningsvekst enn ventet, kan fortsette», skriver de.

Undervurderer

Nordea Investment-strategene peker på at denne troen, om sterkere inntjeningsvekst enn ventet, i hovedsak er basert på at markedet undervurderer de kraftige kostnadskuttene som gjøres under kriser.

«Etter krisen, når salgsvolumet tar seg opp, vil selskapene oppleve høyere profittmarginer ettersom kostnadsbasen er lavere», påpeker de.

«Har vi rett i at inntjeningen fortsatt kan overraske på den positive siden vil det understøtte en videre trend opp i aksjer. Det er imidlertid ikke til å komme fra at mye positivitet allerede er priset inn i markedet. Oppgangen i aksjer blir nok langt mer forsiktig enn den vi har bak oss», skriver Bruce og Bernhardsen.