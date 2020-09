Nordea oppjusterer aksjer til overvekt: – Ser potensial for god avkastning

Det går frem at Nordea tror på videre oppgang i aksjemarkedet, og de oppjusterer aksjer til overvekt. Aksjemarkedet har utviklet seg sprekt etter den store nedturen i mars som følge av coronaviruset.

For å senke den totale risikoen, nedjusterer meglerhuset høyrente-obligasjoner til nøytralvekt. Nordea påpeker at makrobildet globalt er usikkert, og at det på kort sikt kan bli en skuffelse.

«Vi ser potensial for god avkastning i aksjemarkedet i forhold til andre aktivaklasser fremover. Både utsikter til økt inntjening og posisjoneringen i markedet støtter videre oppgang i aksjer», skriver Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea.

Overraskelser?

Han peker på at det vil ta tid før økonomien henter seg helt inn igjen, og at det er små rom for positive overraskelser ettersom innhentingen har gått fort til nå.

«Fra en investors perspektiv er imidlertid det viktigste at samlet etterspørsel fortsatt trender oppover. I et slikt miljø gjør aksjer det normalt bra», skriver Bruce.

Bruce tar for seg at det er en fare for at smitten vil ta seg opp, men at markedet vil takle at smitten blusser opp så lenge man unngår nedstengning. Sjefstrategen trekker frem at inntjeningen etter kriser har pleid å bli høyere enn ventet siden 80-tallet.

«Undervurdering av inntjeningen etter kriser skyldes i hovedsak kraftige kostnadskutt under kriser som selskapene tar med seg i årene etter krisen. Vi tror markedet undervurderer kostnadskuttene igjen, og tror derfor inntjeningen kan øke mer fremover. Allerede er inntjeningsestimatene for i år og neste år forsiktig på vei opp etter de sterke Q2-tallene», skriver Bruce.

Japan, IT, råvarer og industri

Nordea Markets anbefaler å ta profitt på overvekt i USA, mens Japan trekkes frem som en mulig god region.

Meglerhuset har noen sektorer de liker best. Bruce anbefaler overvekt i råvarer, industri og IT, mens det pekes på undervekt i stabilt konsum og forsyning.

«Blant aksjesektorer øker vi til overvekt i Industri. Både denne sektoren og Råvarer (allerede overvekt) bør dra nytte av det pågående sykliske oppsvinget. Etter hvert tror vi også den finanspolitiske stimulansen vil rette seg mer mot infrastruktur, som vil være positivt for de to sektorene», skriver Bruce.