Bruce og Bernhardsen: Det begrenser nedsiden

Aksjeindekser, med det amerikanske markedet i førersetet, har steget kraftig den siste tiden. Det er imidlertid ingenting som vokser inn i himmelen, skriver Nordea Investments-strategen Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i en ny rapport.

Spesielt IT-sektoren, som har hatt svært sterk oppgang siden coronaviruset brøt ut, falt mye.

«Det er for tidlig å si at korreksjonen er over, men med et syklisk oppsving tror vi en bredere oppgang i markedet er på vei. På kort sikt kan usikkerhet i forbindelse med det amerikanske valget bidra til uroligheter i markedet, særlig i USA», påpeker strategene.

Kjøpsmulighet

Bruce og Bernhardsen oppjusterte i sitt siste markedssyn aksjer til overvekt.

«Vi understreket imidlertid usikkerheten på kort sikt: markedet hadde gått mye og da er det muligheter for en korreksjon. Det underliggende bildet synes likevel såpass sterkt at vi mener det er god verdi i aksjemarkedet sammenlignet med andre aktivaklasser», skriver strategene.

De mener det fortsatt er en del aktører som ikke har «rukket» å komme inn i markedet etter coronafallet i mars.

«Med penger på sidelinjen tror vi mange vil betrakte en korreksjon i aksjemarkedet som en god kjøpsmulighet. Det begrenser nedsiden», påpeker Bruce og Bernhardsen.