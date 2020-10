Børsnykommer: - Ikke en skremmende prising

Til tross for at CEO i Vaccibody Michael Engsig selv er dansk, og Danmark er et land som er kjent for å være ledende innen bioteknologi, tar han selskapet på børs - nærmere bestemt Merkur Market, i dag.

Det er et valg han er godt fornøyd med.

– Jeg synes med denne avtalen (red.anm: Avtalen med Genentech) har Norge satt seg selv på kartet, med en av de absolutt største avtalene noensinne i Skandianavia.

– Norge er helt med på banen, og hvis du ser på aksjonærbasen i Norge så synes jeg den er ganske attraktiv. Jeg har vært enormt imponert over den aksjonærbase vi har hatt i Vaccibody: meget engasjerte, lojale og utrolig kompetente. Det mangler ikke noe der, sier Engsig.



Merkur-noteringen er ifølge Engsig spesielt viktig av en grunn:

– Vi gjør det enklere for folk å handle i aksjen.

Tirsdag formiddag var selskapet priset til litt over 17 milliarder kroner.

– Blir du skremt av denne prisingen?



– Nei. Jeg mener det avspeiler godt interessen for selskapet. Prisingen overlater vi til aksjonærene, og om det er en fair prising får analytikerne svare på. Jeg ser det egentlig som en refleksjon av de mange gode resultater vi har vist gjennom årene, sier Engsig, og fortsetter:



– Med de selskapene man har en tendens til å sammenligne oss med, synes jeg ikke dette virker som en skremmende prising.