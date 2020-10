Kjendistungt selskap skal noteres på Merkur Market - sikret gigaavtale

Vaccibody opplyser torsdag morgen at det har søkt om notering på Merkur Market. Det er ventet at første handelsdag blir 7. oktober, eller rundt denne datoen.

Den siste tiden har Vaccibody blitt handlet til 37 kroner i gråmarkedet, noe som priser selskapet til over 10 milliarder kroner.

Selskapet jobber med å utvikle kreftvaksiner. Finansavisen har tidligere skrevet om at det er en rekke finansprofiler med på eiersiden: Jan Haudemann-Andersen, Runar Vatne, Tore Aksel Voldberg, Rasmussen-familien og Ole Martin Halvorsen blant annet.

Vaccibody opplyser også at det er inngått en samarbeidsavtale med Genentech, et selskap i Roche Gruppen, for å utvikle DNA-baserte individualiserte neoantigen kreftvaksiner basert på produktkandidaten VB10.NEO på tvers av en rekke kreftformer.

Avtalen har en verdi på opptil 715 millioner dollar, eller 6,7 milliard kroner, og er dermed den største innen norsk biotek noensinne og den åttende største i Europa i år.

– Samarbeidet med Genentech vil transformere Vaccibody og markerer begynnelsen på en ny og spennende reise for selskapet. Midlene fra denne avtalen vil gjøre det mulig for oss å akselerere og utvide vaksineporteføljen, og vi tror dette vil maksimere selskapets potensial overfor pasienter og for aksjonærer. Vi vil også forfølge mulighetene for ytterligere lisens- og samarbeidsavtaler, inkludert strategiske partnerskap med fokus på vår teknologiplattform, sier adm. direktør Michael Engsig i Vaccibody.

To produkter

Potensialet for Vaccibody-teknologien i å forebygge og behandle et bredt spekter av sykdommer på tvers av flere terapeutiske områder bygger på plattformens allsidighet til å skreddersy immunresponsen.

I dag har Vaccibody to kliniske produktkandidater: 1) VB10.16 - kreftvaksine mot human papillomavirus 16 (HPV16)-kreft. Kandidaten er for tiden i fase II i et utviklingssamarbeid med Roche på avansert livmorhalskreft og har betydelig kommersielt potensial i andre HPV16+ kreftindikasjoner, for eksempel hode- og halskreft; 2) VB10.NEO - en svært innovativ persontilpasset neoantigen kreftvaksine som nå er lisensiert til Genentech.

– Vaccibody har allerede vist at plattformen har evnen til å velge klinisk relevante antigener og indusere de best tilpassede immunresponsene knyttet til klinisk effekt i begge sine kliniske programmer, sier sier forskningsdirektør og medgründer Agnete B. Fredriksen, og fortsetter:

– De kliniske og prekliniske resultatene vi hittil har sett underbygger vår tillit til teknologipotensialet og vår ambisjon om å optimalisere utnyttelsen av Vaccibody-plattformen, ved å utvikle flere kandidater, som førsteklasses ikke-individualiserte kreftvaksiner og vaksiner mot infeksjonssykdommer,