FRYKTINDEKSEN: Viser at ingen vil avskrive Donald Trump helt i dagens presidentvalg.

FRYKTINDEKSEN: Viser at ingen vil avskrive Donald Trump helt i dagens presidentvalg. Foto: NTB

Europeiske børser følger de asiatiske, og stiger markant på dagen der amerikanerne skal velge sin president for de neste fire årene.

Tyske DAX stiger så mye som 2,0 prosent tirsdag formiddag. Markedene ser ut til å posisjonere seg for en Joe Biden-seier, men DNB Markets vil ifølge dagens morgenrapport ikke utelukke det verst tenkelige utfallet: at valgresultatet blir så jevnt at Donald Trump kan bestride det.

Fryktindeksens budskap

Meglerhuset får følge av analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group.

«En høy «fryktindeks» (VIX) forteller deg at ingen er klare til å avskrive Trump fullstendig. Hvis «The Donald» tar en ny 2016, er markedene ikke posisjonert for det og volatiliteten vil stige ytterligere. Den mest sannsynlige grunnen til en høy fryktindeks er et omstridt valgresultat – som utenom VIX heller ikke er priset inn», skriver han i en oppdatering tirsdag.

«Antakelig er det noen som bruker VIX-derivativer for å sikre seg mot aksjekjøp ved en blå bølge, så det kan avvikles raskt hvis Biden vinner», legger Lawler til.