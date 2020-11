Oslo Børs ventes rett ned fra start

Futureshandelen peker mot nedgang fra start i kjølvannet av gårsdagens børsfest, som ble utløst av meldingen om at en coronavaksine utviklet av Pfizer og BioNTech er 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjoner.

Britiske FTSE 100 går ifølge IG mot et 87 poengs fall i åpningen til 6.110, tyske DAX ligger an til å falle 222 poeng fra start til 12,896, mens franske CAC 40 peker mot en 101 poengs nedgang til 5.235.

Førhandelen peker ifølge IG Trading mot 1,3 prosent fall på Oslo Børs fra start tirsdag.

Oljen i rødt

I oljemarkedet har bekymringene for etterspørselen tatt overhånd etter gårsdagens rally.

Frontkontrakten for Brent-oljen har likevel hentet seg inn utover morgentimene og er nå uendret på 42,40 dollar i dagens handel.

WTI-oljen er ned 0,2 prosent til 40,21 dollar fatet.

Asia blandet

I Asia stiger de fleste toneangivende indeksene, med Nikkei opp 0,3 prosent og den bredere Topix-indeksen opp 1,1 prosent i Tokyo.

I Kina faller Shanghai Composite 0,4 prosent, mens large cap-indeksen i Kina trekker ned 0,6 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,6 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 0,1 prosent, mens Sydney-børsen er opp 0,6 prosent.

Flyaksjer viser vei, og Cathay Pacific, Japan Airlines, Ana Holdings, Korean Air Lines og Singapore Airlines alle stiger 10-20 prosent.

En Asia-oversikt her.

Dow Jones-fest

Dow Jones viste vei på Wall Street mandag, og steg nesten tre prosent til 29.157,97 etter meldingen om at en coronavaksine utviklet av Pfizer og BioNTech er 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjoner.

Dermed passerte dermed indeksen nesten rekorden fra 12. februar.

Den brede S&P 500-indeksen steg 1,2 prosent, mens teknologitunge Nasdaq endte ned 1,5 prosent.

Mens Pfizer og BioNTech steg hhv. 7,7 og 13,9 prosent, fikk skadeskutte sektorer som energi, reiseliv og finans hadde også vind i seilene. Carnival utmerket seg ved å stige hele 33,6 prosent, mens Southwest Airlines og Walt Disney klatret hhv. 12,2 og 12,6 prosent.

Storbanker som JPMorgan, Bank of America, Citigroup og Wells Fargo steg over 11 prosent.

«Bli hjemme»-aksjer som Netflix og Zoom falt hhv. 8,6 og 17,4 prosent.

– Jeg tror rallyet er forsvarlig. Jeg tror vi skal starte en ny diskusjon, og den er hvordan Amerika kommer til å se ut etter coronapandemien, sier CNBCs «Mad Money»-vert Jim Cramer.

Hele kommentaren her.

Rally i Oslo

Oslo Børs skjøt også fart etter gårsdagens vaksinenyhet, og hovedindeksen spratt opp 4,4 prosent til 883,14, og det ble omsatt aksjer for 8 milliarder kroner.

Equinor viste vei med 7,5 prosent oppgang, mens Aker BP avanserte over 11 prosent.

SAS SAS-NOK fikk luft under vingene og lettet over 26 prosent, mens Norwegian styrtet over 13 prosent på meldingen om at staten ikke vil bidra med milliardstøtte.

Ellers blant de mest omsatte steg Mowi over 12 prosent, Storebrand nesten ni prosent og Norsk Hydro 6,5 prosent.

Førhandelen peker ifølge IG Trading altså mot en negativt start på Oslo Børs tirsdag, med et fall på 1,3 prosent.

Hele kommentaren her.