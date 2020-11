Vill børsfest etter vaksinenyhet

Oslo Børs skjøt fart etter det i dag ble klart at Pfizer og BioNTech har hatt stor fremgang med sin coronavaksine. Nyheten ga enorme utslag og sendte både oljeprisen og børsene verden over rett opp.

Da børsen stengte stod hovedindeksen i 883,14 poeng, opp 4,43 prosent, og det ble omsatt aksjer for 8 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen stod da børsen stengte mandag opp 7,6 prosent til 42,68 dollar fatet, mens WTI-oljen klatret 8,5 prosent til 40,56 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,95 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

USA var første land i verden til å komme over 10 millioner smittede av coronaviruset søndag, og må ta grep for å få bukt med andre bølge av viruset. Biden uttalte mandag at han var glad for vaksinegjennombruddet, men at det fremdeles er måneder igjen med arbeid før pandemien er over.

En ekspert i mener tiltakene vil påvirke oljeprisen fremover.

– Det vil få konsekvenser over tid. Energietterspørselen vil bli lavere og konsumentene endrer oppførsel, sier Howie Lee, økonom i OCBC, som tror det kan bli nedstengning under Biden.

Equinor klatret markant etter oljeprisens syvmilsteg, og det gjorde også Aker BP .

Opptur

Ocean Sun OSUN-ME hadde første handelsdag for et par uker siden, og Fearnley mener nå aksjen har potensial til å tidobles i verdi.

Aksjen skjøt fart etter nyheten kom, men har justert inn noe fra toppnoteringen intradag på 51,01 kroner. Aksjen endte i 37,79 kroner da børsen stengte.

SAS fikk luft under vingene da vaksinenyheten kom ut. Aksjen skjøt fart og endte i 1,02 kroner, opp 26,2 prosent.

Everfuel EFUEL-ME , hvor investor Øystein Stray Spetalen eier 33,3 prosent, klatret også etter at det fredag ble kjent at selskapet kjøper H2CO AS fra Uno-X.

Ellers blant de mest omsatte steg Mowi hele 12,2 prosent til 177,90 kroner. DNB DNB la også på seg, sammen med Storebrand og Norsk Hydro . Nel steg også, men ikke like mye som de andre børsgigantene.

I rødt

Coronaaksjene BerGenBio , Lifecare og SoftOx Solutions falt alle markant etter nyheten om vaksine fra USA kom.

Norwegian falt markant etter det mandag morgen ble kjent at regjeringen ikke vil støtte flyselskapet med mer likviditet.

– At regjeringen nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte, er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian som har kjempet for selskapet og i en tid hvor våre konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sier Norwegians-sjef Jacob Schram i en kommentar.

Etter nyheten om vaksine kom, snudde Norwegian-aksjen opp hele 10 prosent, men bare for en liten stund. Aksjen endte ned 13,2 prosent til 0,56 kroner.

Oslo Børs har satt Norwegian-aksjen under særlig observasjon frem til det kommer ytterligere opplysninger rundt situasjonen i selskapet.