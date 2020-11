Børspause i Norwegian

Norwegian-aksjen ble sist omsatt for 0,47 kroner, ned 0,3 prosent. Onsdag formiddag var aksjen nede i 0,43 kroner, hvilket er en ny bunnotering.

9. november ble det kjent at regjeringen ikke vil støtte Norwegian med likviditet.

– At regjeringen nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte, er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian som har kjempet for selskapet og i en tid hvor våre konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sa Norwegians-sjef Jacob Schram i en kommentar da nyheten ble kjent.