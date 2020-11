Oxford-vaksine med 70 prosent effektivitet

Astrazenecas vaksinekandidat mot coronaviruset, AZD1222, har fått positive tilbakemeldinger etter interimanalysen i Storbritannia og Brasil, opplyser selskap i en pressemelding mandag.

Som med både Modernas vaksinekandidat og Pfizers må den tas i to doser, og den kombinerte effekten fra innsprøytningene er på 70 prosent.

– Disse funnene viser at vi har en effektiv vaksine som vil redde mange liv. Spennende nok har vi funnet ut at med et av doseringsregimene våre kan vaksinen være rundt 90 prosent effektiv. Og hvis dette doseringsregimet blir brukt, kan flere bli vaksinert med den planlagte vaksineforsyning, sier professor Andrew Pollard, sjefforsker av Oxford Vaccine Trial i Oxford.

Ifølge TDN Direkt var effekten 90 prosent da det ble først gitt en halv dose, deretter fulgt opp med en full dose minst en måned etter. Effekten falt derimot da det ble gitt to fulle doser med minst en måned i mellom. Da ble effekten 62 prosent.