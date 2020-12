Et investeringstips for 2021: Sats på Asia

Danske Bank-strategene med sjefstrateg Christian Lie i spissen, er ute med en ny kvartalsrapport, og skriver der at de forventer en avkastning fra globale aksjer på 3-8 prosent de kommende 12 månedene, regnet i euro.

Tror Asia vil dra lasset

Avkastningspotensialet blir ansett som størst i asiatiske aksjer.

«Kina har opplevd et sterkt comeback i den økonomiske aktiviteten siden i vår, og det har virket støttende for vekstmarkedsaksjer generelt – og kinesiske aksjer spesielt. Selv om vekstmomentet ser ut til å ha nådd toppen for denne gangen (målt etter PMI-indikatorer), samt at de kinesiske myndighetene vil begrense stimulansene via finans- og pengepolitikken, forventer vi ikke at vekstraten vil avta så mye at det går ut over interessen for vekstmarkedsaksjer», heter det i rapporten.

Strategene mener den nye handelsavtalen mellom 15 land i Asia og stillehavsregionen vil bidra til å støtte opp om den økonomiske aktiviteten i mange asiatiske land, og at valget av Joe Biden som ny amerikansk president demper risikoen for eskalering av handelskrigen mellom USA og Kina.

Svak dollar er gunstig

«Vi forventer fortsatt svært ekspansiv pengepolitikk fra den amerikanske sentralbanken, noe som reduserer sannsynligheten for en større dollarstyrking enn så lenge, og en svakere dollar og fortsatt lave amerikanske renter gjør det billigere for selskaper i vekstmarkedene å betjene gjelden de har i dollar», skriver de.

«Vi mener fortsatt at vekstmarkedsaksjer er attraktivt verdsatt, og samtidig inneholder vekstmarkedene en betydelig andel sykliske aksjer, som også kan gi støtte til disse aksjene hvis vi som forventet får stigende etterspørsel etter de mer sykliske delene av aksjemarkedene», fortsetter strategene.

Derfor opprettholder Danske Bank overvekt i vekstmarkedsaksjer, med hovedfokus på asiatiske aksjer. Ellers i verden reduseres overvekten i USA, mens undervekten reduseres i Europa – med et øye på de sykliske aksjene. Undervekten i japanske aksjer opprettholdes.

Brexit bekymrer lite

Strategene bekymrer seg for øvrig ikke nevneverdig over at EU og Storbritannia ennå ikke har kommet til enighet om fremtidige samarbeidsvilkår når britene etter planen skal forlate EU ved årsskiftet.

«Dermed er en hard Brexit fortsatt en reell risiko, og dette kan skape en negativ reaksjon på de europeiske aksjemarkedene. Vi forventer imidlertid at reaksjonen vil bli relativt kortvarig, ettersom risikoen for en hard Brexit i stor grad må forventes å være innregnet i aksjekursene i Europa», går det frem av kvartalsrapporten.

Samtidig kan bare det å få en avklaring ifølge Danske Bank vise seg å bli en lettelse etter flere års vedvarende usikkerhet for både investorer og selskaper.

«Da vil berørte selskaper endelig få noe konkret å forholde seg til og planlegge etter. Umiddelbart ser vi større oppside for europeiske aksjer ved en fornuftig Brexit-avtale enn nedsiden er ved en hard Brexit. For finansmarkedene kan en hard Brexit være som å rive av et plaster – det gjør litt vondt akkurat når det skjer, men verden går raskt videre.