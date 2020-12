Hegnar om skattelistene:

I dag kom ligningstallene for 2019.

– Det er mange høye tall, det er ingen overraskelser når det gjelder næringslivet. Det er kjente navn og kjente selskaper som står bak de tallene vi ser, kommenterer Trygve Hegnar, og fortsetter;

– Den eneste lille overraskelsen jeg har sett er at Ole Gunnar Solskjær, på inntektstoppen - ikke formuestoppen, ligger på en 11. plass og tjente 108 millioner kroner i 2019. Det er selvfølgelig en overraskelse for mange. Det er et høyt beløp, en stor inntekt, han er fotballtrener og kanskje en av de beste og viktigste i Manchester United.

Øverst på inntektstoppen finner vi industrieier Trond Mohn, rederarving Christian G. Sundt og Ivar Tollefsen.

Hegnar tror ikke pandemien vil skyve noen av disse ned til neste år.

– Det er jeg rimelig sikker på. Ivar Tollefsen fyker oppover listene, og kjøper nye leiligheter hver dag. Han eier og disponerer, sammen noen partnere, 100.000 leiligheter i Skandinavia og Tyskland. Han har en kjempeformue, og den går opp hele tiden. Han er også veldig keen på å bli større og kjøper mer hele tiden, og da blir han også større på listene fordi hans formue er basert på eiendom.

Norges rikeste basert på formue, ifølge ligningstallene, er oppdrettsarvingen Gustav Magnar Witzøe.

– Han er en 27-åring, som allerede som 13-åring fikk overta farens virksomhet innen oppdrett. Han er rik og har vært rik, og hvis oppdrettsnæringen fortsetter å stige, de er flinke og tjener penger, så vil han bli enda rikere og være blant de beste hele tiden.

Hegnar kommenterer også hvorfor det er store sprik mellom Kapital 400 rikeste-listen og skattelistene. Se mer om det i videoen øverst i artikkelen.

LES OGSÅ: Disse 100 betalte mest skatt i Norge