Mot oppgang på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går Oslo Børs opp med 0,6 prosent torsdag. Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, spår hovedindeksen opp med 0,5 prosent fra start.

«Stemningen på verdens børser har bedret seg de siste dagene, godt hjulpet av en rekke positive vaksinenyheter. Bekreftelser om langvarige rentestimulanser fra de fleste sentralbanker har også bidratt til optimisme blant investorene. Når det er sagt, på kort sikt er smittesituasjonen i USA og Europa fremdeles uoversiktlig», skriver Berntsen.

Onsdag steg Oslo Børs 0,3 prosent før den sluttet på 939,89 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,7 milliarder kroner. Ute på Europa-børsene var det også positiv stemning.

«I Europa fikk aksjemarkedene et løft fra en overraskende sterk oppgang i innkjøpssjefindeksene for både tjeneste- og industrisektoren. Det bidro til å løfte EURUSD over 1.22, det høyeste nivået siden 2018. Vi tror imidlertid ikke oppgangen vil fortsetter, og venter å se EURUSD i 1.20 om 12 måneder», skriver Magne Østnor i DNB Markets' morgenrapport.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,27 prosent, men Topix-indeksen er opp 0,35 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,96 prosent, mens CSI 300 klatrer 1,15 prosent. Hang Seng i Hongkong løftes 0,34 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,10 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 1,16 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,40 prosent.

Olje

Et fat brentolje koster torsdag morgen 51,62 dollar, opp 0,9 prosent for dagen. Det er det høyeste siden coronakrisen satte inn. WTI-oljen stiger 1 prosent til 48,32 dollar pr. fat.

Oljeprisen har blitt drevet oppover av positive vaksinenyheter den siste tiden. Det ser ut til å være en faktor med mer påvirkning enn at flere land fortsatt sliter med coronaviruset, og har svært strenge restriksjoner som gjør at etterspørselen etter olje blir mindre.

Råoljelagrene i USA falt med 3,1 millioner fat sist uke til 500,1 millioner fat. Det var ventet en nedgang på 1,9 millioner fat.

– Alle nyheter har vært positive for oljeprisen. Dette indikerer at oljeetterspørselen forblir sterk, og det ser ut til at USA vil fortsette å levere mer penge- og finanspolitisk stimuli, noe som sender dollaren ned og oljeprisen opp, sier markedsanalytiker Edward Moya i OANDA, ifølge TDN Direkt.

Wall Street/USA

Onsdag ble en blandet handelsdag på New York-børsen. Den brede S&P-500 steg 0,18 prosent til 3.701,25. Dow Jones stengte ned 0,15 prosent til 30.154,87. Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,50 prosent til 12.658,19.

På makrosiden kom detaljhandelsomsetningen i USA inn på minus 1,1 prosent på månedsbasis i november. Det er skuffende synes økonomene. Konsensus ventet et fall på kun 0,3 prosent.

USAs sentralbank, Federal Reserve (Fed), presenterte onsdag rentebeslutning og utsikter for økonomien. Renten holdes som ventet uendret i intervallet 0–0,25 prosent.

Fed meldte også at banken vil fortsette kjøpene av verdipapirer til økonomien er tilbake for fullt. Fed vil fortsette å kjøpe obligasjoner for minst 120 milliarder dollar hver måned fremover inntil det har blitt gjort betydelige fremskritt i retning av sentralbankens mål for maksimal sysselsetting og prisstabilitet.

«I USA er det ikke utsikter til at styringsrenten skal opp på en god stund. Federal Reserve (Fed) holder pengepolitikken uendret, men lar nå utviklingen i inflasjonen og arbeidsledighet bestemme hvor lenge verdipapirkjøpene skal fortsette. Endringene i sentralbankens prognoser skyldes i stor grad at oppsvinget hittil har vært kraftigere enn ventet», skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets' morgenrapport.

Amerikanerne skriker etter en ny coronakrisepakke før nyttår, og etter flere måneders forhandlinger kan Demokratene og Republikanerne onsdag bli enige om en pakke som inkluderer direkteutbetalinger.

Politico skrev onsdag, ifølge Twitter-meldinger TDN Direkt viser til, at 900 milliarder dollar er beløpet som diskuteres.

«Nødtiltak har kjøpt noe tid, men nå er tiden nesten ute. Støtteprogrammer går ut ved årsslutt, og USA opplever sin mest alvorlige oppgang i smittetilfeller og dødsfall siden pandemien startet. Tiden for forhandlinger er omme, nå er tiden for handling», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering onsdag.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Rentebeslutning, kl. 10.00

Australia: Arbeidsledighet november, kl. 02.30

Frankrike: Barometerindikator desember, kl. 08.45

Sverige: Arbeidsledighet november, kl. 09.30

ØMU: KPI november, kl. 11.00

UK: Rentebeslutning, kl. 13.00

USA: Boligbygging november, kl. 14.30

USA: Philadelphia Fed-indeks desember, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Kansas City Fed-indeks desember, kl. 17.00

Annet:

2020 Bulkers: Ekskl. utbytte

Norwegian Air Shuttle: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Insr Insurance Group: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 11.00

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30