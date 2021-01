Flygigant: – Høyt nivå av ustabilitet og volatilitet

Fredag la Airbus frem overraskende positive tall for 2020.

Blant annet skal flyprodusenten ha levert 566 nye fly i 2020, som var bedre enn ventet alle fjorårets hendelser tatt i betraktning.

Administrerende direktør i Airbus, Guillaume Faury, sa de kunne tillate seg å være smått optimistiske for 2021, men utfordringene og usikkerheten vedvarer.

– Vi tror det (red.anm: Etterspørselen etter fly) vil ta seg opp. Først i 2021, deretter i 2022 og 2023, sa Faury.

Han la heller ikke skjul på at 2021 vil bli et år preget av et «høyt nivå av ustabilitet og volatilitet».