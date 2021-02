Onsdag kveld ble det kjent at Element har inngått en avtale med Distributed Ledger Technologies (DLT) om kjøp av alle selskapets aksjer. Samtidig ble det kjent at Element har hentet 35 millioner kroner etter å ha utstedt syv millioner aksjer til kurs 5,04 kroner stykket. Blant hjørnestensinvestorene var Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier som tegnet seg for én million aksjer.