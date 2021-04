Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene mandag 12. april:

Det trondheimsbaserte chip-selskapet Mywo fusjonerer med britiske Touchnetix og får en samlet verdsettelse på 400 millioner kroner.

Cirka 50 prosent av verdiene stammer fra norske Mywo, som ble grunnlagt av de to supergründerne Vegard Wollan og Gaute Myklebust.

SpareBank 1 Markets har ettergått flyselskapet SAS' regnskaper og satt selskapets finansielle balanse opp mot fremtidsutsiktene.

Konklusjonen er at det ser svært lite lyst ut, om du eier SAS-aksjer og tror aksjekursen skal stige videre.

Finansaksjer er fortsatt lavt priset, mener analytikerne.

Bankaksjer og egenkapitalbevis er i vinden som aldri før nå som rentene er på vei opp. Men er toget gått? Nei, mener analytikere.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om forslaget fra USAs nye finansminister, Janet Yellen, om at det bør innføres en global minstesats på 21 prosent for selskapsskatt.

Norge kan godt stemme for en global skattesats på 21 prosent når vi i dag har skattesats på 22 prosent - og selskapene får fradrag for det de skal. Men for skipsnæringen er vi på bunnen alt, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: BNP februar, kl. 08.00

Kina: Nye banklån og M2 mars

ØMU: Detaljhandel februar, kl. 11.00

Annet:

Kid: Inntekter i 1. kv.

Norse Atlantic: Første handelsdag på Euronext Growth

Norsk Solar: Første handelsdag på Euronext Growth

SalMar: Investormøter ifm. mulig grønn obligasjon

SAS: Trafikktall mars, kl. 11.00

Ekskl. utbytte:

Bakkafrost

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)