Disse aksjene er hete på Wall Street

Økonomien gjenåpnes raskt, og USA er godt i gang med vaksinering av befolkningen. Med normaliseringen og sommeren rett rundt hjørnet er det fire aksjer det nå er på tide å kjøpe, ifølge Wall Street-analytikere.

Gambling i vinden

Wells Fargo-analytiker Steven Cahall trekker ifølge CNBC frem Fox som en god kandidat til enhver aksjeportefølje. Banken oppgraderte nylig kursmålet for aksjen fra 42 til 47 dollar.

Cahall argumenterer med at Fox kan være det mediekonsernet med best mulighet til å dra nytte av den økende interessen rundt betting. Selskapet har en stor portefølje av sportsrettigheter, og vil i løpet av sommeren få muligheten til å kjøpe seg inn i bettingselskapet FanDuel, skriver CNBC.

Aksjen er opp 29,2 prosent så langt i år.

Videre trekker Bank of America frem Penn som en favoritt. Gamblingselskapet har møtt motstand under pandemien, ettersom flere amerikanske stater har hatt strenge regionale restriksjoner på gambling.

Banken tror dette er i ferd med å endre seg, da flere og flere amerikanere har fått vaksine. Samtidig som at marginene har holdt seg stabile, spås en kraftig inntektsøkning for selskapet i kjølvannet av pandemien.

Gjenåpning kan gi muligheter

Med gjenåpning av samfunnet vil reisesektoren få seg et løft, der flyselskapet Delta vil være ledende, sier Jefferies-analytiker Sheila Kahyaoglu til CNBC.

Analytikeren trekker frem at internettrafikken for selskapet har sett en jevn stigning i takt med gjenåpningen av samfunnet, og at selskapet i løpet av forrige uke opplevde en 6 prosent større interesse på internett enn før pandemien.

Selskapet har også en overvekt av reiseruter til Europa, noe analytikeren mener er positivt.

Videre trekkes Acuity Brands frem som et selskap som også kan styrke seg i takt med gjenåpningen av samfunnet. Selskapet er det største innenfor lysproduksjon i Nord-Amerika, og har slitt med dårlige resultater under pandemien. Dette tror den sveitsiske banken Credit Suisse at er i ferd med å snu.

«Acuity Brands har vist evnen til å opprettholde profittmarginer til tross for nedgang i salg, og er godt posisjonert for en gjenåpning av samfunnet», skriver banken til CNBC. Aksjen er så langt i år opp 49 prosent.