Goldman Sachs: – Disse aksjene bør du kjøpe

Debatten om verdi vs. vekst har vært et spørsmål investorer har viet mye tid det siste året. Likevel, om man skal tro investeringsbanken Goldman Sachs, så er nok den beste stien til positiv avkastning å finne kvalitetsselskap som selges relativt billig, melder CNBC.

Meglerhuset mener at verdsetting av selskaper nå er på linje med de historiske gjennomsnittene. Dette er et signal til investorer om at de bør være enda mer selektive når ser etter og skal plukke kvalitetsaksjer.

Goldman ser etter to typer kvalitetsaksjer som er relativt billige. Den første typen er selskaper som viser en sterk produktivitet og har effektive investeringer. Den andre typen er selskaper som har en jevn og fri kontantstrøm.

Deep Mehta, visepresident i Goldman, sa i et kundemøte: «Vi ser etter aksjer med kvalitetskarakteristikker som handles billig eller har attraktive multipler.»

– Det finnes mange måter å definere kvalitet på. Vi tror at gode kvalitetsindikatorer er en god historisk avkastning og produktivitet hos bedriftens aktiva, i tillegg til evnen å generere penger.

Produktivitet og effektive investeringer

På selskapets liste over denne typen selskaper finner man kjøps-aksjer med sterk og økende bruttofortjeneste, og god avkastning på investeringene.

Aksjer med høy og økende produktivitet i aktiva, god finansiell avkastning og attraktiv verdsetting Ticker Aksje P/E-estimat for 2022 2022-estimat vs 5-års median AMD Advance Micro Devices 23,6x - 45 prosent DE Deere & Co. 15,1x - 20 prosent LOW Lowe's 14,3x - 20 prosent SAM Boston Beer 28,2x - 16 prosent PG Procter & Gamble 21,1x - 6 prosent

Goldman-analytiker Kate McShane forventer at Lowe's marginer vil øke når selskapet håndterer kostnader og øker produktiviteten.

– Trafikken har hatt en stabil vekst gjennom pandemien, og videreføring av initiativer som Pro-kunder bør øke sannsynligheten for økte markedsandeler, sa McShane.

Jevn og fri kontantstrøm

På Goldmans liste over aksjer som jevnt genererer penger finner man selskaper som har sterke historiske frie kontantstrømmer, i tillegg til økende avkastning på de frie kontantstrømmene.

Aksjer med forventet økning i avkastning på frie kontantstrømmer Ticker Aksje 2021-estimat for avkastning på fri kontantstrøm 2022-estimat for avkastning på fri kontantstrøm KBR KBR Inc. 5,5 prosent 6,5 prosent CTSH Coqnizant Technology Solutions 6,9 prosent 7,4 prosent PM Phillip Morris International 7,0 prosent 7,6 prosent CSCO Cisco Systems 6,6 prosent 7,3 prosent DRI Darden Restaurants 7,2 prosent 8,2 prosent

Alle aksjene har en forventet avkastning på de frie kontantstrømmene på mer enn 5 prosent. Avkastningen forventes å øke til neste år.

Jerry Revich, analytiker hos Goldman, ser positivt på fremtiden til KBR: «De har en sterk og økende vekstbane femover, som følge av globale investeringer i hydrogeninfrastruktur, tillegg til gunstig kapitalplasseringer».

– Ledelsens mål om 4-6 dollar i EPS (Earnings Per Share) virker oppnåelig, spesielt med en sterk organisk vekst i statlige løsninger, sa Revich.