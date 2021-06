Kahoot-rival verdsatt til 1,67 milliarder dollar

Den østeriske Kahoot-rivalen GoStudent har hentet 244 millioner dollar fra blant annet Softbank og Tencent. Ifølge CNBC verdsetter denne transaksjonen GoStudent til 1,67 milliarder dollar, som tilsvarer omtrent 14,4 milliarder norske kroner.

Til sammenligning har Kahoot i skrivende stund en markedsverdi på rundt 27 milliarder. GoStudent og Kahoot er de første europeiske ed-tech selskapene som verdsettes til over 1 milliard dollar.

GoStudent er et online læringsverktøy som skal tilby privatundervisning til grunnskoleelever. Forretningsmodellen går ut på å selge månedlige abonnementer med online private undervisningstimer til 20-30 dollar i måneden.

GoStudent, Kahoot og andre ed-tech selskaper har blomstret frem under koronapandemien ettersom over 1,5 milliarder elever verden over har måtte flytte undervisningen hjem.

Store ekspansjonsplaner

Med Softbanks Vision 2 Fund, Tencent, tradingappen Robinhood og fintech selskapet Revolut i ryggen har GoStudent store ekspansjonsplaner. I løpet av sommeren skal de ekspandere til Mexico og Canada.

I likhet med Kahoot, som nylig kjøpte opp amerikanske Clever, antyder GoStudent planer om å også vokse gjennom oppkjøp. Selskapet uttaler at, i tillegg til å nærmest doble arbeidsstyrken fra 600 til 1000 arbeidere, kan noen av midlene bli brukt til oppkjøp.

Videre peker gründeren Felix Oshwald på spennende muligheter i Asia, men ekspansjon til Kina og India er utelukket ettersom de digitale læringsverktøyene Yuanfudao og Byju's allerede har et sterkt fotfeste i disse markedene for e-læring.