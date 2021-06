Tar opp kampen med Tesla

Tesla er verdens mest verdifulle bilselskap, og har vist hvilket potensiale som ligger i elbilmarkedet. De siste årene har vi også sett selskaper som Audi og Mercedes lansere modellene Etron og EQC, for å konkurrere med Tesla.

Nå har imidlertid de etablerte bilselskapene fått konkurranse fra Kina. Det kinesiske elbilmarkedet er i sterk vekst, og flere av selskapene retter nå øynene mot internasjonal satsning.

Ny børsnotering

Kinesiske Xpeng Motors, som er notert på New York-børsen, fikk nylig godkjent forespørselen om å bli notert i Hong Kong i tillegg, skriver CNBC. De vil med dette hente opptil to milliarder dollar.

Bakgrunnen for børsnoteringen er at Xpeng ønsker større muskler for å konkurrere med selskaper som Tesla, og andre aktører på det kinesiske markedet som Nio og Li Auto.

Stor vekst

Xpeng rapporterer om levering av over 5 000 biler i mai, noe som er en 10 prosent økning fra april. De estimerer videre å levere 16 000 biler i andre kvartal, etter å ha lansert sin tredje modell i april.

Aksjen er i løpet av det siste året opp 90 prosent, og styrker seg videre i åpningsminuttene onsdag med 3 prosent.