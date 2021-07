Morgan Stanley: – Vi venter en korreksjon på 20 prosent

Tirsdag skriver Morgan Stanley til CNBC at de mener aksjemarkedet beveger seg mot en korreksjon, og at investorer bør styre unna volatile aksjer. Analytiker Michael Wilson uttalte under mandagens børsfall at det nå er på tide å posisjonere seg defensivt.

– Markedsbredden har blitt forverret i flere måneder, og vi mener det er en bekreftelse på at markedet er i en usikker tid. Slike tilfeller ender som regel med en 10-20 prosents korreksjon. Mer spesifikt tror vi markedet vil oppleve en nedgang i inntekter og økonomien vil utvikle svakere enn det som forventes, skriver Wilson.





Han peker videre på at målene på markedsbredde, for eksempel prosentandelen av aksjer som stiger og aksjer som treffer ny all-time high, er usikkerhetsmomenter hos investeringsbanken. Dette er til tross for at indekser verden over har steget til skyhøye nivåer.

Defensive aksjer

I anledning av den dystre spådommen, oppgraderer Morgan Stanley defensive konsumaksjer mens de nedgraderer sykliske aksjer. De vedlegger at defensive konsumaksjer er «definisjonen på kjedelig», men at dette er det de ønsker når aksjemarkedet begynner å falle.

Sammen med anbefalingen av defensive konsumaksjer oppgraderte banken matvarekonsernet Mondelez til kjøp.

Investeringsbanken mener altså at gårsdagens børsfall kan være starten på noe større. Alle de tre amerikanske nøkkelindeksene sank med over ett prosent mandag, men til tross for dette har europeiske børser hentet seg inn så langt i dag.