It-selskap skyter i været etter knalltall

Kryptoselskapet Harmonychain opplyser om at datterselskapet Lokotech utsetter deltakelse på Milti Project Wafer fra september 2021 for at ASIC designerne skal kunne bruke mer tid på forbedre designet med mål om å få ned chipkostnadene. Aksjen er opp 0,89 prosent etter timers handel.

Datterselskap av Aker Horizons Mainstream Renewable Power annonserte tirsdag planer om et nytt fornybaranlegg på 1 GW. I skrivende stund er Aker Horizons opp 3,32 prosent.

Aker BP kan melde om et lite gassfunn i Barentshavet tirsdag morgen, og stiger 0,76 prosent.

Gruveselskapet Nordic Mining stiger 6 prosent etter to timers handel. Selskapet har annonsert en nyhet om at det har signert en avtale om overtakelse av rutil-mineralet med Kronos, et globalt ledende pigment-selskap.

Cloud Exchange-operatøren DE-CIX skal benytte Smartoptics åpne linjesystemer for å oppgradere nettverket til 400G. Aksjen stiger 3,96 prosent.

Ned

Oljeserviceselskapet DOF steg over 66 prosent de påfølgende dagene etter nyheten om at selskapet har blitt tildelt to ny kontrakter i Brasil. Tirsdag snur aksjen, stuper 12 prosent og topper taperlisten.

Styreleder i Atea Ib Kunøe var med å kjøpe aksjer for 27 millioner kroner gjennom Systemintegration, som er kontrollert av Atea-styreleder Ib Kunøe. Atea er blant selskapene som ble anbefalt av Kristian Spetalen som roper kjøp av aksjen. Etter to timers handel er kursen ned 0,87 prosent.

Svakeste krone siden desember

Den norske kronen fortsetter å svekke seg, og er nå på sitt svakeste nivå siden desember i fjor. Svekkelsen har fått fart på seg de siste ukene, men har pågått siden slutten av april.

Oppgang i oljeprisen, sammen med økte renteforventninger har gagnet den norske kronen før den nå har begynt å falle. Til tross for at utsiktene for norsk økonomi fortsatt er god, mener kanskje mange at potensiale for kronestyrkinger nådd, uttrykket DNB Markets i en rapport tirsdag.