Guggenheim oppgraderer burger-aksje

«Selskapets nye investeringer og satsing på digitale tilbud kommer snart til å lønne seg, og investorer burde vurdere McDonald's-aksjen som en kjøpskandidat», skriver Guggenheim til CNBC.

Analytiker Gregory Francfort oppdaterte dekningen av restaurantsektoren mandag ettermiddag, og har McDonald's som et av sine øverste valg. Han mener at oppussingen av mange av selskapets restauranter har vært et trekk som vil vise seg å være positivt.

«Restauranter krever generelt en tiårig ombyggingssyklus for å beholde konkurranseevnen», skriver han.





Store investeringer

McDonald's har investert tungt over de siste årene, hovedsakelig i nye eiendeler og restauranter. Guggenheim skriver at den signifikante oppgraderingen av selskapets eiendeler gjør dem mer motstandsdyktige mot konkurrenter.

Investeringsbanken oppjusterer kursmålet til 270 dollar pr. aksje, som innebærer en oppside på nesten 11 prosent fra mandagens sluttkurs på 243,98 dollar. Så langt i år har aksjen steget pent 13,7 prosent.

McDonald's er ikke den eneste restaurantaksjen som får en kjøpsanbefaling fra Guggenheim. Wendy's, Jack in the Box og Yum Brands blir også anbefalt.