Ser 70 prosent oppside i verdens mest verdifulle bilselskap

Etter Teslas rapportering om rekordomsetning i andrekvartal, mener investeringsbanken Piper Sandler at elbilgiganten har lyse utsikter foran seg.

Den amerikanske elbilprodusenten hadde i årets andre kvartal totale inntekter på 11,96 milliarder dollar, sammenlignet med 6,04 milliarder kroner i samme periode i fjor. Dette overgikk analytikernes forventninger.



– Vi liker virkelig denne aksjen. Tesla er driveren bak elbilskifte og produserer de beste batteritidene på markedet, skriver analytiker Alexander Potter til CNBC.

Selvkjøring

Piper Sandler skriver videre at de spesielt ser potensiale i Teslas selvkjøringsteknologi.

– Tesla forventer å oppnå 1.3 milliarder dollar i inntekter knyttet til selvkjøringsprogramvare i løpet av de neste 12 månedene. Hvis dette blir en realitet, som vi er veldig usikre på, kan marginene i 2022 bli svært pene, skriver Potter.

Videre skriver investeringsbanken at de estimerer at Teslas markedsandel i elbilsegmentet vil gå ned, da flere og flere selskaper fokuserer på elbilteknologi. Samtidig vedlegger de at de tror at markedsandelen i det totale bilmarkedet vil gå opp.

Børsvinner

Tesla har vært en av de virkelig store børsvinnerne de siste årene, og aksjen har i løpet av fem år steget over 1.400 prosent.

I år kan det midlertid virke som trenden har snudd. Kursen er ned tre prosent til en kurs på 709,67 dollar.

Piper Sandler har oppjustert kursmålet i aksjen til 1.200 dollar, som innebærer en oppside på 70 prosent fra tirsdagens sluttkurs.