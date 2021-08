Morgan Stanley: Globale aksjer det er smart å eie

I et notat forrige uke advarte Morgan Stanley om en dempet økonomisk oppgang i Asia og fremvoksende markeder. I tillegg foreslo investeringsbanken også å ha en «forsiktig» holdning til Kina, med tanke på hvordan myndighetene har begynt å slå ned på diverse selskaper.

Likevel har banken produsert en liste over aksjer som har høy overbevisning om at man bør eie i Asia (uten Japan) og Stillehavs-regionen og fremvoksende markeder. Samtlige selskaper har Morgan Stanley kjøpsanbefaling på, og til og med et par kinesiske selskaper kom med på listen.

Anbefaler Tata-konsulenter

Det første Morgan Stanley-analytikerne anbefaler er innen teknologisektoren. Der mener investeringsbanken at du burde eie aksjer i det indiske IT-selskapet Tata Consultancy Services, det argentinske programvarefirmaet Globant og den sørkoreanske kjempen Samsung. Samsung kunngjorde for øvrig tidligere tirsdag at de vil investere 206 milliarder dollar i løpet av de neste tre årene for både styrke sin posisjon og finne flere vekstmuligheter for konglomeratet.

SMART Å EIE: Den australske banken Macquarie Group med konsernsjef Shemara Wikramanayake kan være et godt kjøp fremover, mener Morgan Stanley. Foto: Bloomberg

Innen finans anbefaler Morgan Stanley forsikringsselskapet AIA Group, DBS-gruppen fra Singapore og de australske bankene Macquarie Group og Westpac.



For energisektoren anbefaler faktisk amerikanerne to kinesiske selskaper: Batteriprodusenten Shanghai Putailai New Energy Tech og og oljeselskapet PetroChina.

Japan

Morgan Stanley-analytikerne har også opprettet en egen liste over japanske selskaper det kan være klokt å eie. Blant annet det SoftBank-kontrollerte Z Holdings som eier Yahoo Japan. I tillegg anbefaler de reisebyrået HIS, spillprodusenten Nintendo og rekrutteringsselskapet Recruit Holdings.

Innen elektronikk er analytikerne overbevist om at Sony, sammen med motorselskapet Nidec og optikkprodusentene HOYA og Olympus, vil være gode aksjer å sitte på fremover.

– Japan lukker raskt gapet til Vesten på vaksinasjoner og ligger foran fremvoksende markeder på revisjoner av inntektsestimater og handel med en uvanlig lav verdsettelsespremie, skriver analytikerne i Morgan Stanley i notatet.