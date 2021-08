Investerer over 1.800 milliarder – «for å overleve»

Samsung vil investere 240 billioner won (206 milliarder dollar) i løpet av de neste tre årene for å øke sin tilstedeværelse i farmasi, kunstig intelligens, halvledere and robotteknologi, opplyser konsernet til Reuters. Investeringene tilsvarer over 1.800 milliarder kroner.

Hvordan investeringene vil fordeles kommer ikke frem, men planen er å konsolidere en ledende teknologi- og markedsposisjon via fusjoner og oppkjøp.

Det er ifølge nyhetsbyrået uklart om investeringsbeløpet inkluderer de 17 milliarder dollarene som skal brukes på en ny halvlederfabrikk i USA.

Investeringsbudsjettet er dermed jekket opp med 30 prosent sammenlignet med treårsplanen selskapet gikk ut med i 2018.

– En overlevelsesstrategi

«Halvlederindustrien er sikkerhetsnettet i Koreas økonomi... Våre aggressive investeringer er en overlevelsesstrategi i den forstand at så snart vi mister vår konkurransedyktighet, så er det nesten umulig å vinne den tilbake», skriver Samsung Electronics i en melding.

Taiwan Semiconductor Manufacturing og Intel har også varslet store investeringer i et klima som preges av halvledermangel og stadig tøffere konkurranse.

Investeringsplanen slippes bare en drøy uke etter at Samsung-arving og visestyreleder Jay Y. Lee ble prøveløslatt . En sørkoreansk domstol dømte i januar Lee til to og et halvt års fengsel for bestikkelser.