Fullfører sammenslåing

I slutten av juli ble det klart at Arcus og Altia hadde mottatt alle regulatoriske godkjennelser for sammenslåingen av selskapene. Styret i begge selskapene har nå kommet frem til å fullføre sammenslåingen av selskapene, ifølge en melding.

Sammenslåingen ventes registrert hos det finske registeret 1. september 2021.

Fikk OK fra finsk tilsyn

28. juli gikk det frem at Finlands finanstilsyn hadde godkjent et supplement til prospektet utarbeidet for fusjonen av Altia og Arcus.

I mai gjorde Konkurransetilsynet det klart at Stein Erik Hagen-dominerte Arcus måtte selge unna merkevarer innenfor akevitt og vodka. Hvis det ikke solgte unna disse delene av virksomheten var det ikke sikkert Arcus fikk lov til å gå sammen med finske Altia for å sammen danne en ny, nordisk spritgigant.