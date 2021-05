Altia og Arcus må selge ut merkevarer før de får fusjonere

Konkurransetilsynet godkjenner fusjonen mellom Altia og Arcus, mot at partene må selge merkevarer i flere brennevinsmarkeder.

Det kommer frem i en pressemelding fra konkurransetilsynet onsdag.

De to selskapene får ikke fusjonere før det er avtalt salg av merkevarene til en eller flere kjøpere som kan opprettholde konkurransen i markedet, melder tilsynet.

Nærmeste konkurrenter

«Altia og Arcus er to av de største aktørene i flere av markedene for salg av brennevin til Vinmonopolet. Partene er hverandres nærmeste konkurrenter i flere av disse markedene. Dette gjelder særlig markedene for salg av akevitt, vodka og brennevinserstatninger under 22 prosent. Konkurransetilsynet har vært bekymret for at redusert konkurranse i disse markedene ville gi økte priser for disse produktene», skriver konkurransedirektør Lars Sørgard i meldingen.

Stein Erik Hagen er største eier i Arcus gjennom investeringsselskapet Canica.

Det norske Konkurransetilsynet dro i fusjonsbremsen i mars.